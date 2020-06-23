شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: سانوفى تطلق التجارب السريرية للقاح كورونا سبتمبر وطرحة في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع الحصول على الموافقة على لقاح COVID-19 المحتمل الذي تقوم بتطويره مع شركة جلاكسو GlaxoSmithKline Plc البريطانية في النصف الأول من العام المقبل، وهو أسرع مما كان متوقعا في السابق، وذلك وفقا لتقرير وكالة "رويترز".



سانوفى تطلق تجاربها سبتمبر

وأضافت الوكالة أن جلاكسو كانت قد اعلنت في أبريل إن اللقاح، إذا نجح، سيكون متاحًا في النصف الثاني من عام 2021.

وقال جون ريد، رئيس أبحاث سانوفي، للصحفيين، رداً على سؤال عن الإطار الزمني المعجل: "نحن نسترشد بحوارنا مع السلطات التنظيمية"، لا توجد حاليًا أي لقاحات للوقاية من فيروس كورونا التاجي الذي أصاب أكثر من 9 ملايين شخص، وقتل أكثر من 469000 شخصًا على مستوى العالم، وفقط بعض الأدوية التي أثبتت فائدة في مرضى فيروس كوروناCOVID-19 في المستشفيات في التجارب السريرية، مضيفا لقد شرع العديد من صانعي الأدوية في سباق، للتوصل إلى لقاح آمن وفعال يمكن إنتاجه على نطاق واسع.

حصلت مودرنا Moderna ، وجامعة أكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا AstraZeneca ، وشركات أخرى عديدة ، على تراخيص للانتقال إلى التجارب البشرية في وقت مبكر من شهر مارس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي بول هدسون، إن السرعة في الإنتهاء من اللقاح لها سلبياتها."

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وأضاف الرئيس التنفيذي، إن احتمال نجاح شركة سانوفي أعلى من أي شركة أخرى، وتردد هذه التعليقات شركة جلاكسو، التي قال رئيسها الطبي للقاحات، لـ "رويترز"، نهدف إلى الجودة قبل السرعة، تعمل سانوفي، التي يتمتع قسم لقاحات باستور بها بسمعة راسخة، لاسيما في الإنفلونزا، في مشروعين للقاحات.

وأضافت سانوفى، أنها تستخدم مادة مساعدة من شركة جلاكسو" GSK "، لتعزيز فعالية اللقاح، وقد تلقت دعمًا ماليًا من هيئة البحث والتطوير الطبي المتقدمة الأمريكية .(BARDA)

من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة جلاكسو "GSK "، في سبتمبر.

وأكدت الشركة، إن تجارب مرشح اللقاح مودرنا لفيروس كورونا، يجب أن تبدأ في نهاية العام تقريبًا.

وأوضحت سانوفي، إن لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة سنوياً من لقاحها المؤتلف" المركب" لفيروس كورونا ، وستكون قادرة على توريد ما يصل إلى 360 مليون جرعة من لقاح مودرنا سنويًا.

وأضافت الوكالة، في أبريل، قالت سانوفي إن لديها قدرة تصنيع لـ 600 مليون جرعة لقاحها المؤتلف "المركب"، مع طموح مضاعفة الإنتاج بحلول منتصف عام 2021.