شكرا لقرائتكم خبر عن صينى يعانى من تمزق بـ"المثانة" نام 18ساعة بعد شرب 10 زجاجات بيرة دون "تبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت احدى مستشفيات الصين، واقعة غريبة ونادرة، لرجل يبلغ من العمر 40 عاما، كان يعانى من ألم حاد فى البطن دون أن يعرف السبب الحقيقى لهذا الألم، ليتضح من أطباء المستشفى بعد ذلك، أن الرجل الصينى، استهلك 10 زجاجات من البيرة، ثم عاد لمنزله، وخلد للنوم، دون أن يتبول لمدة 18 ساعة متواصلين، وهو ما تسبب فى ألم شديد فى المثانة.

وبحسب موقع odditycentral ورد أن رجلا صينيا، استهلك 10 زجاجات من البيرة خلال ليلة فى البلدة، قبل أن يعود إلى المنزل ويصطدم بنوم ثمل، ولكن بطريقة ما لم يستيقظ أبداً للتبول بعد شرب الكثير من البيرة، وذهب للنوم ولم يفرغ مثانته مرة واحدة خلال 18 ساعة، وهو ما أوضح الأطباء لاحقًا أنه يمكن ربطه بقدرة الكحول على قمع الجهاز العصبى.



رجل يتألم

ويضيف الموقع، من المحتمل أن الرجل لم يشعر بالحاجة إلى تفريغ المثانة أثناء نومه، لكن كل هذا تغير عندما استيقظ، حيث جاء فى تقرير أطباء المستشفى أن المريض قال إنه عندما استيقظ من نومه، بدأ يعانى من ألم حاد فى بطنه، وعندما أحضره بسيارة إسعاف، كان يشعر بألم شديد لدرجة أنه لم يستطع حتى الاستلقاء، وكشف التصوير بالرنين المغناطيسى الطارئ بسرعة عن مصدر هذا الألم المؤلم وهو تمزق المثانة.

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ما حدث كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى موت الأنسجة إذا لم يتم علاجه، لذلك تم إعداد الصينى الذى لم يتم الكشف عن اسمه، لجراحة طارئة وتمكن فريق من الجراحين من إصلاح المثانة، ومنع المضاعفات الأخرى.

الأطباء حذروا من أنه على الرغم من أن حالة الرجل الصينى نادرة للغاية، إلا أنها قد تحدث نظريا لأى شخص، فالمثانة البشرية تتسم بالمرونة ويمكن أن تزداد فى الحجم مع استهلاك السوائل، ولكن لها سعة محدودة تبلغ حوالى 450 إلى 500 ملليلتر ، لذا يوصى بالتبول بانتظام، خاصة عند استهلاك الكثير من السوائل.

يقول الأطباء أن جسم الإنسان يستغرق حوالي 10 ساعات لإنتاج حوالى كوبين من البول، فى المتوسط. وهذه هى المدة التى يمكن للإنسان أن يقيضها دون المخاطرة بالتسبب فى تلف الأعضاء الداخلية الأخرى.