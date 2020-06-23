فوائد البقدونس للحامل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:44 صباحاً - يعتبر البقدونس من الأعشاب المعروفة، ثنائية الحول، وينتمي للفصيلة الخيميّة، كما انه يمتاز برائحته الجميلة، ويتراوح طول سيقانه ما بين 6_ 10 سنتيمترات، وهو يضاف لكثير من الأكلات، ويمكن أن يؤكل لوحده، وهناك من يستخدمه في العلاج حيث له إستخدامات طبية داخلية وخارجية، ولكن فيما يخص إستخدامه للحوامل فهذا ما تشرحه ل " الخليج 365" إختصاصية التغذية لمياء جرباوي حيث تشير للآتي.

فوائد البقدونس للصحة بشكل عام يحتوي البقدونس على قيمة غذائية عالية ولذلك فهو زينة الموائد كما يطلق عليه، حيث يتم إضافته للكثير من الأطباق والسلطات، وتزين به السفرة.

يحتوي البقدونس على العديد من العناصر المفيدة مثل كالكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والزّنك، والصوديوم، والثّيامين، وغيرها من العناصر التي ثبت فائدتها كغذاء ودواء.

كما يحتوي على زيوت طيارة مفيدة ويمكن إستخلاصها، كما يمكن الحصول على ما يعرف بشاي البقدونس.

يحتوي البقدونس على نسبة من فيتامين سي ضعف الكمية المتوافرة في الليمون، وذلك على حسب المشاع بأن الحمضيات هي المصدر الأول لفيتامين سي.

كما يحتوي على فيتامينات هامة ومنها فيتامين أ وفيتامين ب. Advertisements محاذير إستخدام البقدونس في الأشهر الأولى من الحمل حذرت دراسة حديثة أن تناول الحامل للبقدونس في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قد يؤدي إلى الإحهاض.

فالبقدونس يحتوي على مادة “الأبيول” التي تتسبب بالضغط على عضلات الرحم، ما ينتهي بانقباض المستقبلات الموجودة على جدار الرحم بالتالي فهو يعمل على زيادة إحتمالية حدوث الإجهاض بما يسببه من نزف.

ولذلك يجب على الحامل عدم تناول مغلي أوراق البقدونس في الأشهر الأولى من الحمل تحت أي سبب، ولا تستمع للنصائح الشعبية التي تنصح بشرب مغلي أوراق البقدونس لإدرار البول أو علاج أملاح وحصوات الكلى.

كما يجب على الحامل عدم تناول البقدونس بكثرة في الأكلات التي يكثر فيها إستخدام البقدونس مثل السلطة والكفتة والكباب، والتبولة وغيرها.

كما ان البقدونس يعمل على تقليل نسبة الحديد في جسم الحامل والجنين، لأنه يعتبر من مدرات البول. فوائد البقدونس في الشهر الأخير من الحمل تنصح الحامل في الأيام الأخيرة من حملها بتناول البقدونس لأنه يعتبر من الأعشاب التي تسهل الولادة.

كما أنه يفيد في تغذية الحامل نظراً لغناه بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة.

ويفيد البقدونس في تخليص جسم الحامل من تحبس السوائل في الأطراف.

يعمل البقدونس على تحمية الطلق وتسريع عملية الولادة، ولذلك يوصف للمرأة التي بدأت معها أعراض الولادة. كيف تستهلك الحامل البقدونس؟ يفضل أن تستهلك الحامل البقدونس قبل تناوله بقليل لكي تحافظ على قيمته الغذائية.

لا ينقع البقدونس في الماء لكي لا تتسرب الفيتامينات منه إلى الماء.

ويضاف مفروماً إلى السلطات قبل تناولها بقليل.

ويجب أن تغسل عيدان البقدونس ثم تفرم وليس العكس للحفاظ على قيمته الغذائية.

أثبتت دراسة بريطانية أن رش البقدونس المفروم على اللحوم المشوية يعتبر من العادات الخاطئة، لأنه يتفاعل مع المواد الضارة وبالتالي يفقد قيمته، ويجب التخلص منه وعدم تناوله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد البقدونس للحامل في الشهور الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.