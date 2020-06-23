حساب أيام التبويض لمنع الحمل طبيعياً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:44 صباحاً - يمكن للمرأة التي ترغب في منع حملها أن تستخدم عدة وسائل لمنع الحمل، وهناك وسائل موضعية وكذلك وسائل يمكن إستخدامها عن طريق الفم، ولكن بعض النساء أكدن نجاح طريقة حساب أيام الأمان كما يطلق عليها في منع الحمل لأنها هي الوسيلة الآمنة تماماً، وليس لها أي أعراض جانبية، ولذلك فيجب على المرأة أن تتعرف على أيام التبويض لديها من خلال متابعة هذا اللقاء مع الدكتور عدلي الحاج، إستشاري النساء والولادة حيث أشار للآتي. ما هي أيام التبويض؟ من المعروف والثابت علمياً أن هناك أوقاتاً محددة ومعينة لخروج البويضة الناضجة من المبيض.

وبخروج هذه البويضة فهي تكون مستعدة لكي تلتقي بالحيوان المنوي لكي يتم التلقيح ثم الإخصاب أي الحمل من خلال اللقاء الجنسي بين الزوجين.

ولذلك فليست كل أيام الشهر تكون هي الأيام المناسبة لحدوث الحمل.

ويمكن من خلال ما سبق إستنتاج أن بعض الأيام لا يمكن حدوث الحمل فيها حتى لو حدث اللقاء الجنسي بين الزوجين.

يحدث التبويض غالباً في اليوم السادس عشر واليوم السابع عشر من الدورة القادمة.

فمثلاُ بعد إنتهاء الدورة الشهرية تقوم المرأة بتخطي أربعة أيام، ثم تقوم بطرح 14يوماً من آخر يوم قبل الدورة الشهرية.

قومي بطرح 14 من 30 فيكون الناتج 16، أي أن يوم التبويض عندك هو اليوم السادس عشر من الدورة القادمة.

وعلى ذلك فكل إمرأة تكون دورتها الشهرية قصيرة يجب أن تتوقف عن الجماع في الأيام 14،15من الدورة الشهرية في حال كانت دورتها تأتيها كل 28 يوم.

في حال كانت الدورة الشهرية تأتي كل 30 يوم، فتكون أيام التبويض لديها هي الأيام 16،17، 18 بعد الدورة الشهرية. هل تشعر المرأة بأي أعراض عند حدوث التبويض؟ Advertisements غالباً لا تشعر المرأة بأعراض ظاهرة تدل على حدوث التبويض لديها.

ولكن وفعلياً يحدث بعض الإرتفاع في درجة حرارتها يمكن مراقبته بدقة عن طريق ميزان الحرارة بمجرد الإستيقاظ من النوم.

قومي بقياس درجة حرارتك كل يوم بعد الإنتهاء من الدورة الشهرية، وفي حال ملاحظة أي ارتفاع طفيف فيجب أن تتوقفي عن الجماع في حال عدم رغبتك في حدوث الحمل.

وتشعر المرأة بألم في البطن يكون في الأسفل ولكنه يكون خفيفاً.

تشعر بألم خفيف في منطقة قناة فالوب بسبب تحرك البويضة.

وتشعر المرأة بألم في صدرها أي منطقة الثدي.

وبعض النساء يشعرن بالدوار الخفيف، وبعض الغثيان. كيف يمكن أن تنجح طريقة الحساب في منع الحمل؟ تعتبر طريقة حساب أيام التبويض من افضل الطرق لمنع الحمل.

ويليها من حيث الطرق الأكثر أمناً ما يعرف بطريقة العزل، وهي طريقة معروفة وقديمة منذ الفراعنة، وكذلك فقد إستعملها الصحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كوسيلة لتحديد النسل دون خطر على المرأة.

هناك بعض النساء يستخدمن وسائل حمل موضعية مع فترة الأمان مثل العازل الرجالي، والتحاميل المهبلية.

يمكن إستخدام قياس حرارة الجسم للتأكد من حدوث التبويض وتجنب الجماع.

كما أن حساب أيام التبويض ينجح بنسبة كبيرة عند النساء اللواتي يتمتعن بدورة شهرية منتظمة.

ليس لهذه الطريقة أي أعراض جانبية مثل وسائل الحمل الأخرى التي تؤثر على الحمل مستقبلاً، وقد تؤدي إلى العقم.

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