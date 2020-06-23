خطوط باهتة في اختبار الحمل - كل ما تحتاجين معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:44 صباحاً - جدول محتوي 1.حقائق مهمة حول اختبار الحمل. 2. لماذا يتم اختبار الحمل في المنزل؟

3.خطوات إجراء اختبار الحمل في المنزل.

4.فهم الخط الخافت في اختبار الحمل.

5.أسباب لرؤية خط خافت في اختبار الحمل.

6.هل يشير الخط الخافت في اختبار الحمل إلى الحمل الإيجابي؟

7.اتبعي الخطوات المذكورة عندما يظهر خط خافت في اختبار الحمل.



إجراء اختبار الحمل المنزلي سهل للغاية، يشير خطان ورديان إلى حمل إيجابي، بينما يشير خط وردي واحد إلى سلبي. ولكن ماذا لو ظهرت خطوط باهتة في اختبار الحمل؟

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد اس شارية النساء والتوليد؛ لتعرفنا أن بعض النساء تخضعن لاختبار الحمل مبكراً جداً بحيث يبدو الخط خافتاً وغير مرئي بشكل واضح. يصبح الأمر مربكاً قليلاً للمرأة، التي تنتظر بفارغ الصبر نتيجة إيجابية فماذا عن اختبار الحمل المنزلي.

1.حقائق مهمة حول اختبار الحمل

دعونا نتحقق من بعض الحقائق المفيدة حول اختبارات الحمل وكيف يعمل؟

تعمل اختبارات الحمل من خلال الكشف عن هرمون خاص في الدم أو البول. الهرمون النموذجي هو موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية hCG. ينتج جسمك هرمون hCG عندما تزرع البويضة الملقحة في جدار الرحم.

النوعان الأساسيان من اختبارات الحمل الموصى بها هما الدم والبول (الاختبار المنزلي). وتشخيص الحمل المبكر أكثر دقة وأسرع من الدم النوعي أو اختبار البول.

معظم اختبارات الحمل المنزلية تحلل البول وتكتشف وجود الهرمون الموجه للغدد التناسلية المشيمية في مجرى البول. بعد بضع دقائق عندما يظهر خط على لوحة الإشارة، فإنه يشير بوضوح إلى الحمل الإيجابي.

في حالة الحمل المبكر، إذا ظهر الخط خافتاً، يمكنك إجراء الاختبار بعد بضعة أسابيع مرة أخرى.

اختبارات الحمل في المنزل أكثر أو أقل دقة. تبدو بعض مجموعات اختبار الحمل أكثر حساسية من غيرها.

يكشف اختبار الحمل المنزلي الحساس عن الحمل الإيجابي حتى في اليوم الأول من الفترة الضائعة.

في بعض الأحيان يظهر اختبار الحمل نتيجة سلبية حتى لو كنت حاملاً. في مثل هذا السيناريو، انتظري لمدة أسبوع آخر وكرري الاختبار. تناول الأدوية أو الكحول يتعارض مع الاختبار ويفرض نتيجة سلبية.

اقرئي تعليمات الاختبار بعناية قبل استخدام طقم اختبار الحمل المنزلي بنفسك.

وأفضل وقت لاتخاذ اختبار الحمل هو في الصباح الباكر. خلال الصباح، يبقى البول مركزاً، وعادة ما يكون وجود hCG مرتفعاً.

يؤدي الاختبار مبكراً بعد انتهاء فترة الحيض إلى اختبار سلبي كاذب. وفقاً للعديد من الباحثين، تتلقى 9 من كل 15 امرأة نتائج الحمل الكاذب حتى تصل إلى سبعة إلى ثمانية أسابيع من الحمل.

تحتوي جميع اختبارات الحمل في المنزل على مربع العرض الذي يوضح خط اللون للإشارة إلى ما إذا كان الاختبار يعمل أم لا. يظهر خط لون ثانٍ عندما يشير الاختبار إلى وجود هرمون hCG في البول. حتى إذا ظهر خط خافت، فإنه لا يزال يعتبر علامة إيجابية، ويقترح إعادة الاختبار في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

إذا أظهر اختبار الحمل نتائج إيجابية، احجزي موعداً مع طبيب أمراض النساء واحصلي على المشورة المطلوبة.

2.لماذا يتم اختبار الحمل في المنزل؟

هناك العديد من الفوائد لإجراء اختبار الحمل المنزلي:

تتحقق مجموعة اختبار الحمل من مستوى هرمون hCG في البول وتتيح لك معرفة حالة حملك مسبقاً.

عندما تخططين للحمل، لا يمكن التسرع في كل مرة للطبيب للكشف عن حالة الحمل. باستخدام أدوات اختبار الحمل المنزلية، يصبح من السهل جداً اختبار وجود مستوى الهرمون في البول.

تسمح مجموعة أدوات اختبار الحمل في المنزل بإجراء اختبار الحمل في خصوصية وراحة منزلك.

أفضل وقت لإجراء اختبار الحمل أثناء التبول الأول في الصباح، عندما يكون تركيز الهرمون لديك أعلى.

أفضل ميزة في اختبار الحمل هي سرعة النتائج. تعرض المجموعة النتيجة بأقل من ثلاث دقائق.

3.خطوات إجراء اختبار الحمل في المنزل

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جميع اختبارات الحمل متشابهة إلى حد كبير، والشيء الوحيد الذي يختلف من ماركة إلى أخرى هو حساسية مجموعة الاختبار. دعونا نتحقق من الخطوات التفصيلية لإجراء اختبار الحمل المنزلي:

مجموعة أدوات اختبار الحمل المنزلي متوفرة في تصميمين. في الأنواع الأولى، تتكون المجموعة من الشريط بينما يحتوي الآخر على حاوية بول.

يجب عليك تمرير التبول على الشريط مباشرة أو إمساك طرف الشريط المغمور في حاوية البول.

انتظري بضع دقائق كما هو موضح في نشرة تعليمات الشركة المصنعة ثم اقرئي النتائج.

يعتمد مقدار الوقت الذي تنتظرينه للحصول على النتيجة فقط على الإرشادات المقدمة مع مجموعة الاختبار.

إذا ظهر خطان بالخط العريض على لوحة العرض، فهذا يشير بوضوح إلى نتيجة إيجابية. ولكن إذا ظهر السطر الثاني باهتاً، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى إجراء الاختبار بعد بضعة أيام.

4.فهم الخط الخافت في اختبار الحمل

يشير الخط الخافت في اختبار الحمل إلى انخفاض عدد هرمون (hCG) في مجرى البول. نظراً لقلة تركيز هرمون hCG، يبدو الخط خافتاً وغير مرئي بشكل واضح. عادة ما يوجد الهرمون الخاص hCG في البول عندما تلتصق البويضة المخصبة بالرحم. ولكن أثناء الحمل المبكر، يكون مستوى الهرمون منخفضاً، ولا يمكن لمجموعة اختبار الحمل المنزلي اكتشاف وجود الهرمون في البول. وبالتالي، يمكنك رؤية خط خافت في اختبار الحمل.

5.أسباب لرؤية خط خافت في اختبار الحمل

هناك العديد من الأسباب التي تُظهر اختبارات الحمل في المنزل، ظهور خطوط باهتة بدلاً من الخطوط الجريئة. نناقش هنا بعض الأسباب الشائعة التي قد نرى من خلالها خط حمل ضعيفاً:

عدم اتباع التعليمات بشكل واضح

عندما تفشلين في اتباع التعليمات المذكورة في مجموعة اختبار الحمل بشكل صحيح، يظهر الاختبار نتائج غير دقيقة.

إذا لم تسمحي بوقت كافٍ لنتيجة الاختبار وقرأت النتائج مبكراً جداً، يمكنك رؤية خطوط باهتة. من المهم جداً تخصيص الوقت المخصص ثم التحقق من النتائج على مربع العرض.

قراءة نتائج الاختبار قبل أو بعد الفاصل الزمني يترك خطوط التبخر، وتبدو باهتة وشاحبة اللون.

الاختبار مبكراً جداً:

يعد الكشف عن اختبار الحمل في مرحلة مبكرة للغاية من الحمل أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لرؤية الخطوط الباهتة.

يكشف اختبار الحمل المنزلي عن مستويات هرمون hCG في مجرى البول ثم يشير إلى النتائج. خلال الأسبوع الأول من الحمل، يكون مستوى هرمون hCG منخفضاً للغاية ولا يمكن اكتشافه. عندما تقوم مجموعة الاختبار بتشخيص نسبة صغيرة من هرمون hCG، يظهر الخط ضعيفاً.

من الأفضل إجراء اختبار الحمل في موعد لا يتجاوز عشرة أيام بعد التبويض أو بعد أسبوع واحد من فقدان الدورة الشهرية. خلال هذه الفترة، تكتشف مجموعة اختبار الحمل المنزلي الهرمون بسهولة وتظهر نتائج دقيقة.

أخطاء في حساب الفترة المتوقعة:

قد تفشلين في احتساب أيام الفترات الخاطئة وإجراء الاختبار في الأيام غير المناسبة. غالباً ما يؤدي ذلك إلى خطوط باهتة في اختبار الحمل.

من الأفضل الاحتفاظ بملاحظة كل من الرسم البياني لدرجة حرارة الجسم الأساسية BBT ودورتك الشهرية. يصبح من السهل تذكر التواريخ المهمة والقضاء على جميع الالتباسات.

البول المخفف:

رغم أنه يمكنك استخدام اختبار الحمل المنزلي في أي وقت، إلا أنه من المستحسن إجراء الاختبار خلال الصباح الباكر. يبقى تركيز هرمون hCG أعلى خلال هذه الفترة، ويكتشف الاختبار بسهولة وجود الهرمون في البول.

إذا قمت بإجراء الاختبار في وقت آخر، يبقى البول في حالة مخففة ويحتوي على نسبة أقل من هرمون hCG. بالكاد تكشف مجموعة الاختبار وجود الهرمون ويظهر الخط ضعيفاً.

حساسية اختبار الحمل:

تبدو بعض مجموعات اختبار الحمل أكثر حساسية من الأخرى.

تكشف بعض مجموعات اختبار الحمل في المنزل حالة الحمل بمستوى hCG عند 20 mIU.

تتطلب مجموعات اختبار الحمل الأخرى مستوى هرمون hCG أكثر من 100 وحدة دولية للكشف عن الحمل.

ومن ثم، فإن مجموعة اختبار الحمل الحساسة تُظهر خطأ أكثر جرأة، في حين أن الأقل حساسية منها ينتهي بها الأمر إلى إظهار خطوط باهتة.

اختبار الحمل منتهي الصلاحية:

تحققي دائماً من تاريخ انتهاء الصلاحية المذكورة في مجموعة اختبار الحمل وإرشادات التخزين.

إذا قمت بتخزين مجموعة اختبار الحمل بشكل غير ملائم أو استخدمت مجموعة اختبار منتهية الصلاحية، يمكنك الحصول على نتائج سلبية واختبار يعمل بشكل غير دقيق.

خطوط التبخر:

عندما يتبخر البول من اختبار الحمل، يظهر الخط خافتاً وغير مرئي بشكل واضح.

يظهر الخط الخافت في المكان، حيث تظهر النتيجة الإيجابية عادة للإشارة إلى حالة الحمل الإيجابية.

خطوط التبخر غير مرئية بوضوح بالعيون العادية وتظهر كظل.

قراءة نتائج الاختبار بعد الوقت الموصى به من قبل الشركة المصنعة:

قد تلاحظين وجود خط باهت عندما لا تقرئين نتائج الاختبار ضمن الإطار الزمني الموصى به من الشركة المصنعة.

اختبار الحمل المنزلي حساس للغاية، وتستمر النتيجة لبضع ثوانٍ فقط.

من المستحسن قراءة نتائج الاختبار ضمن الإطار الزمني المذكور لمعرفة الحالة الدقيقة للحمل.

تفاعل كيميائي:

بسبب تفاعلات كيميائية معينة، ينتج جسمنا هرمون hCG، ولكن هذا لا يتطور في الحمل الطبيعي.

أثناء الإجهاض المبكر، يحدث التفاعل الكيميائي في جسمك، ويظهر الاختبار خطوطاً باهتة.

الحمل مع مضاعفات وحالات إجهاض تمتلك أقل من المستوى المتوقع لمستويات هرمون الحمل. عندما يصبح اختبار الحمل الخافت سلبياً بعد بضعة أيام، فمن المحتمل أنك خضعت لحمل كيميائي. ما يقرب من 40٪ من الحمل الكيميائي ينتهي بالإجهاض.

بعض الأدوية:

يؤدي تناول بعض الأدوية مثل Thorazine أو أدوية الخصوبة إلى وجود هرمونات hCG في جسمك.

نظراً لوجود هرمون hCG في مجرى البول، يشير الاختبار إلى نتيجة إيجابية خاطئة، وتظهر الخطوط الباهتة في اختبار الحمل المنزلي.

6.هل يشير الخط الخافت في اختبار الحمل إلى الحمل الإيجابي؟

يُظهر اختبار الحمل المنزلي نتائج إيجابية عندما يكتشف وجود هرمون hCG بسهولة في البول. ومع ذلك، تختلف حساسية مجموعة اختبار الحمل اختلافاً كبيراً من علامة تجارية إلى أخرى. تكتشف مجموعة اختبار حساسة للغاية، الحمل عند مستوى منخفض من هرمونات hCG، في حين أن تلك الأقل حساسية يمكنها اكتشاف الحمل فقط بعد أن يصل مستوى الهرمون إلى النسبة المثلى.

لا يشير الخط الخافت دائماً إلى الحمل الإيجابي، لأنه غالباً ما يشير إلى الإجهاض المبكر. إذا حصلت على خط خافت من اختبار الحمل، فلا تفزعي. كرري الاختبار بعد يومين إلى ثلاثة أيام للحصول على نتائج أكثر دقة. إذا كان حملك إيجابياً، يصبح الخط داكناً بعد بضعة أيام من الفترة الزمنية. ومع ذلك، إذا استمر الخط داكناً بعد النتائج المتتالية، فاستشيري طبيب أمراض النساء على الفور.

7.اتبعي الخطوات المذكورة عندما يظهر خط خافت في اختبار الحمل