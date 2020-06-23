إرشادات هامة لمرضى السكري لسفر آمن

الثلاثاء 23 يونيو 2020

أوصى المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا مرضى السكري باصطحاب الأدوية الضرورية بكمية أكبر بمعدل ضعفين إلى 3 أضعاف عند السفر، وذلك كي يكون المرء مستعدا لأية ظروف، مع مراعاة نقل الإنسولين في حقيبة تبريد.



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وذكر أنه من المهم أيضا قياس مستوى السكر بشكل أكبر من المعتاد، نظرا لأن السفر قد يؤثر بالسلب على مستوى السكر بالدم؛ حيث قد يرتفع مستوى السكر بسبب السفر بالطائرة أو تغيير المنطقة الزمنية، ما يستلزم مواءمة جرعة الإنسولين مع هذه الزيادة.

وأشار المركز إلى أن الطقس الاستوائي يتسبب في تدهور تحمل الجلوكوز، ومن ثم يرتفع مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام بشكل أكبر من المعتاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.