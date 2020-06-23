شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: استخدام ديكساميثازون لهذه الحالات فقط والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 أكدت منظمة الصحة العالمية، أن استخدام عقار ديكساميثازون يجب أن يقتصر على الحالات الحرجة‎ فقط من كورونا.

Advertisements واستبشر كثيرون بنتائج البحوث التي أجريت على عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات. وثمة آمال كبيرة في أنه سيساعد المصابين بمرض "كوفيد 19" الموجودين في المستشفيات. فقد أثبتت البحوث، التي أجريت في بريطانيا، أن العقار قد ينقذ حياة بعض المرضى ممن هم في حالات خطرة - وهو أول دواء في العالم تثبت فعاليته في علاج مصابين بفيروس كورونا وفقا للعربية نت.

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