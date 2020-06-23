شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب «تنميل» اليد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري أمراض الروماتيزم بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور سامي بحلس، أن تنميل اليد قد يكون علامة على الإصابة بأمراض معينة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “التنميل باليد قد يكون بسبب ضغط العصب بالرسغ وله عدة أسباب مثل أمراض الروماتويد والسكر وكسل في الغدة الدرقية، مؤكداً أن من أسباب التنميل كذلك الحمل وزيادة الوزن”.