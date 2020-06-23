الربو التحسسي عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن صدور صوت صفير من الطفل أثناء التنفس ينذر بإصابته بالربو التحسسي.

وأوضحت الرابطة أن الربو التحسسي هو التهاب مزمن للمسالك التنفسية وتحسس للشعب الهوائية تشمل أعراضه أيضا السعال الشديد وضيق التنفس وضيق الصدر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الرابطة أنه إلى جانب العوامل الوراثية تلعب البيئة المحيطة أيضا دورا كبيرا في إصابة الطفل بالربو التحسسي، حيث يتسبب تعرض الطفل - حتى وهو لا يزال جنينا – لدخان السجائر في ارتفاع خطر الإصابة.

ولتجنب الإصابة بالربو التحسسي ينبغي توفير بيئة خالية من دخان السجائر بدءا من فترة الحمل، كما يمكن حماية الطفل من خلال التغذية الصحية المتنوعة والمتوازنة وممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق.