تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزي كيك

المقادير

- بسكويت : 2 باكيت (سادة)

- بودرة الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : 6 ملاعق كبيرة

- القشطة : علبتين (كل علبة 125غم)

- شوكولاتة نيوتيلا : 3 ملاعق كبيرة (للتزيين)

- الشوكولاتة : 2 حبة (مذوبة، للتزيين) الطريقة: 1. يكسر البسكويت إلى قطع متوسطة وتضاف إليه جميع المكونات ما عدا مكونات الزينة. 2. تخلط المكونات حتى تتمازج ثم توضع في قالب سيليكون مغطى بكيس نايلون لعدم التصاق الخليط. 3. توضع بالفريزر 5 ساعات إلى ليلة كاملة تخرج وتقلب. Advertisements 4. نخلط الشوكولاتة المذوبة مع شوكولاتة النوتيلا ونصب المزيج فوق الليزي كيك وتقدم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المفروكة اللبنانية بالقشطة والمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الزبادي بالبسكويت

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