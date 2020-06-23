تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشمواه

المقادير

- للقاعدة :

كيك : قالب (جاهز / سادة)

النسكافيه : نصف كوب (محلول بالماء)

- طبقة الكريم كراميل :

بسكويت : نصف باكيت (بسكويت شاي)

القشطة : علبة

النسكافيه : ملعقة صغيرة (بودرة)

حليب : 2 كوب (سائل)

كريم كراميل : 2 باكيت (بودرة)

- للتغليفة :

حليب : 2 كوب (سائل)

كريم كراميل : 2 باكيت (بودرة)

قهوة : ملعقة صغيرة

الكاكاو : ملعقة كبيرة

- الفراولة : حسب الرغبة (للتزيين)

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الطريقة:

1. لتحضير القاعدة: ضعي الكيك السادة بقاع قالب التشيز كيك، وفتتي قطع الكيك باستخدام أطراف الأصابع، ثم شرّبي الكيك بالقهوة سريعة الذوبان (النسكافيه)، وضعي القالب جانباً.

2. لتحضير طبقة الكريم كراميل: بوعاء الخلاط الكهربائي، ضعي بسكويت الشاي، والقشطة، والنسكافيه. ثم قومي على النار بغلي الحليب وبودرة الكريم الكراميل، وصبيه على باقي المكونات بالخلاط، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس، وأضيفي المزيج فوق طبقة القاعدة، وأدخلي القالب للثلاجة مدة ساعتين على الأقل.

3. للتغطية: صبي الحليب بقدر على النار، وأضيفي الكريم كراميل، والقهوة، والكاكاو، وحركي باستمرار حتى يغلي الحليب وتذوب المكونات جيداً، ثم صبي المزيج فوق طبقة الكريم كراميل الباردة، وأدخلي القالب للثلاجة مدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم.

4. زيني بحبات من الفراولة، وقدميه بارداً.

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