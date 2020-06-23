تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الريحان بالعسل

المقادير - العسل : نصف كوب

- ماء دافئ : 2 كوب

- عصير الليمون : نصف كوب

- ماء بارد : كوب

- أوراق الريحان : كوب (مفروم خشن)

- الماء : 2 كوب (فوار) الطريقة: اخلطي العسل مع الماء الدافئ حتى الذوبان، ثم أضيفي عصير الليمون والماء البارد.

اهرسي أوراق الريحان وتُضاف إلى المزيج.

امزجي الخليط بالماء الفوار.

ضعي العصير في الثلاجة حتى يبرد، وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التوت بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الريحان والفريز

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