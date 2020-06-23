المقادير

- ماء ساخن : ثمن كوب

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : 8 قطع

- كريمة : ربع كوب (سائلة) الطريقة: اخلطي الماء الساخن مع القهوة وحركي حتى تذوب.

ضعي القهوة في خلاط الطعام وأضيفي السكر والثلج وحليب الشوكولاتة والكريمة.

اخلطي بالخلاط حتى تتمازج المكونات ويهرس الثلج.

صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند بالكريمة لضيافة عيد مميزة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكينوا بقهوة الشوكولاتة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كابوتشينو بالشوكولاتة مثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.