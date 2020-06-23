تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال والجزر والزنجبيل

المقادير

- البرتقال : 4 حبات

- الجزر : 2 حبة

- الماء : 3 ملاعق كبيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مبشور) الطريقة:

قشري البرتقال جيداً ثم قطعيه إلى قطع متوسطة الحجم.

قشري الجزر بعدها ثم قطعيه إلى دوائر صغيرة الحجم.

وزعي قطع البرتقال والجزر في وعاء الخلاط الكهربائي.

اسكبي الماء وأضيفي الزنجبيل ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على سائل ناعم القوام.

وزعي العصير في أكواب ثم شاركيه على سفرتك بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان بالزنجبيل

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