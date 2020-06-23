شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح كيفية المحافظة على «الركبة» مع تقدم السن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه دكتور طلال بخش، استشاري طب وجراحة العظام، مجموعة من النصائح للحفاظ على الركبة مع التقدم في السن.
وقال بخش “إن ثني الركبة هو في حد ذاته رياضة”، لافتا إلى أن ثني الركبة للآخر مثل هيئة الشخص الجالس للتشهد مفيد للركبة، لأن العظام تبعد عن بعض فليس هناك ضغط على العظام.
وأضاف “لكن طول الجلسة قد يتسبب في حدوث ألم ومشاكل خاصة في ظل حالة تآكل الغضروف وليس المفصل نفسه، بالنسبة لكبار السن”.
وختم د. طلال بخش بقوله “لذلك أنا أقول لكبار السن، صلي عادي ولكن بعد الصلاة قم واجلس على الكرسي أو أجلس متربعا لتقليل الضغط على الركبة”.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح كيفية المحافظة على «الركبة» مع تقدم السن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.