تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم التوفي بحبيبات الشوكولاتة اللذيذة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- القشدة : علبتين

- سكر : نصف كوب

- كريما سائلة : نصف كوب

- كريما بودرة : مغلفين

- صلصة التوفي الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة

- الشوكولاتة : 3 ملاعق كبيرة (حبيبات)

- سكر : كوب (لعمل صلصة التوفي)

- القشدة : علبة (لعمل صلصة التوفي)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (لعمل صلصة التوفي) الطريقة: 1- نخفق الكريما السائلة مع الكريما البودرة لتجمد ثم نضيف بقية المقادير معاً. 2- لعمل التوفي: نضع السكر والزبدة في قدر على النار وعندما يذوب السكر نضيف علبة القشطة مع التحريك المستمر لتتجانس جميع المقادير. Advertisements 3- نضيف صلصة التوفي وحبيبات الشوكولاته على وجه الآيس كريم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتي فور بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص التوفي السهل

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