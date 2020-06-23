تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشوكولاتة المطبوعة لعيد الأضحى

المقادير

- شوكولاتة بالحليب : 200 gr (مذابة ومبردة)

- ورق طباعة خاص transfer sheets للشوكولاتة : 1 pcs (متوفر في محلات الحلويات ومواد الكيك)

- قالب ماجنتك خاص للشوكولاتة : 1 pcs (متوفر في محلات الحلويات ومواد الكيك) الطريقة:

1.يوضع ورق الطباعه بالقالب على أن تكون الطبقة الخشنة للأعلى 2. تسكب الشوكولاتة المذابة فوق الورق الخاص وتبرد على الأقل Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى العيد بالحليب المكثف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكريب بالشوكولاتة

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