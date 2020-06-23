تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتي فور بالشوكولاتة

المقادير

- دقيق : كوبان ونصف

- سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب

- النشاء : ملعقة صغيرة (مُذاب في الماء)

- الكاكاو : نصف كوب (داكن)

- الزبدة : نصف كوب

- حليب : ثلث كوب (سائل)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة:

تُخلط المكوّنات الجافّة (الدقيق والسكّر البودرة والنشاء المذاب والكاكاو)، في وعاء كبير. ثمّ، يُضاف كلّ من الزبدة والحليب والبيض والفانيليا، بصورة تدريجيّة، إلى خليط المواد الجافّة، مع الحفق جيّدًا بوساطة شريط الخلّاط الكهربائي، حتى تتداخل المكوّنات.

يُضاف بشر البرتقال إلى الخليط، مع الاستمرار في التقليب. ثمّ، يُفرّع الخليط في الكيس الخاص بتزيين الحلويات.

يُشكل البسكويت على هيئة أصابع، على صينية مبطّنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين كل حبّة وأخرى.

تُخبز الصينيّة في فرن ساخن، من 10 دقائق إلى 15 منها، وذلك على حرارة 170 درجة مئويّة.

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