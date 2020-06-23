تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى المانجو

المقادير

- كريمة : كوب (سائلة)

- مانغو : 3 حبات

- كيري : 200 غم (جبن)

- القشطة : 250 غراماً

- جيلاتين : مغلفين

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- جيلي بودرة المانجو : مغلف

- كيك فانيلا : قالب

الطريقة:

لتحضير الطبقة الأولى: نقطع الكيك شرائح متساوية ونرصهم بالبايركس أو قالب التشيز كيك.

لتحضير الطبقة الثانية: في صحن نخلط الجبن مع السكر بالمضرب الكهربائي حتى يذوب الجبن تماماً ثم نضيف عليهم القشطة.

وفي صحن ثاني نخفق الكريمة السائلة ونضيفها على خليط القشطة والجبن.

نخلط المانجا في خلاط العصير ونضع تقريبا 2 كوب على المزيج الذي تم تحضيره مسبقاً.

نجهز الجيلاتين عن طريق إضافة ربع كوب ماء ساخن الى كيسي الجيلاتين ونذيبه جيداً ونضيفه إلى المزيج.

نصب الخليط في البايركس ونضعه في الفريزر الى أن يتماسك.

لتحضير الطبقة الثالثة: في وعاء نضع كوب ماء ساخن مع مغلف جيلي المانجا ونذيبه. نضيف كوب من عصير المانجا البارد.

نسكب الجيلي في البايركس بعد أن نتأكد أن الطبقة الثانية قد تماسكت جيداً.

نزين بالفواكه أو كريم شانتيه.

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