القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم غنم : نصف كيلو (مفروم مع الدهن)

- لحم البقر : نصف كيلو (مفروم)

- طحين : ملعقتان كبيرتان

- البصل : نصف كوب (مفروم فرما ناعما)

- البقدونس : ربع كوب (مفروم)

- النعناع : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- سماق : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 4 حبات (متوسط الحجم للشوي)

- بندورة : 4 حبات (للشوي) الطريقة: 1. في وعاء اخلطي نوعي اللحم مع البصل المفروم والبقدونس المفروم والملح والنعناع المفروم. 2. ثم اضيفي ملعقتان الطحين واخلطي مرة أخرى. 3. قومي بتشييش اللحم على أسياخ الشوي. 4. أدخلي البصل والبندورة بأسياخ الشوي. Advertisements 5. صفي الأسياخ على الفحم الموقد سابقاً وقلبي الكباب والبصل والبندورة حتى تتأكدي من نضوجها. 6. اسحبي الكباب بصحن التقديم، ورتبي البصل المشوي والبندورة بجانب الكباب. 7. رشي السماق على الكباب والبصل والبندورة. يقدم مع الخبز. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز باللحم المفروم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكباب العراقي الأصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.