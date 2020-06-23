تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب اللحم التركي

المقادير

- لحم الكتف الهبرة : 1000 gr (مفروم)

- دهن الخروف : 100 gr (مفروم)

- الشطة : 5 gr

- بقدونس : 50 gr (مفروم)

- الفلفل الأحمر الحلو : 150 gr

- الثوم : 5 gr

- خبز : 2 pcs (تركي رقيق) الطريقة: يخلط اللحم والدهن يدوياً، ثم تضاف إلى هذا الخليط جميع المكوّنات، مع الدعك جيّداً.

يوضع هذا الخليط على أسياخ الشواء.

يشوى، ثم يلفّ بالخبز التركي الرقيق ويقطّع، وينثر البقدونس المفروم فوقه.

يقدّم مع البصل والطماطم والفلفل الحار المشوي. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحم والبازيلا

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