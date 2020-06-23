تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب الدجاج مع صلصة الروزماري

القاهرة - لايف ستايل المقادير - زيت الزيتون : نصف كوب

- صلصة الرانش الجاهزة : نصف كوب

- روزماري : ملعقة صغيرة (طازج أو مجفف / مفروم)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 5 صدور (فيليه مقطع مكعبات متوسطة) الطريقة: 1. اخلطي زيت الزيتون مع صلصة الرانش والروزماري والملح وعصير الليمون والخل والفلفل الأسود والسكر جيداً. 2. أضيفي مكعبات الدجاج وغطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. 3. سخني شواية الفرن على حرارة متوسطة. Advertisements 4. ضعي الدجاج في أسياخ خشبية واشويها على شواية الفرن لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى تنضج وتتحمر. 5. قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الشوربة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج المغربي اللذيذ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون

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