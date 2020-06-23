تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز باللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز : كوب ونصف (أمريكي / متوسط الحبة)

- الماء : 3 اكواب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 500 غراماً (خشن)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة وثلاثة أرباع الملعقة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : نصف كوب (طازج ومفروم)

- صنوبر : 3 ملاعق كبيرة (مقلي / للتزيين)

- لوز : 3 ملاعق كبيرة (مقلي / للتزيين)

- زبيب : نصف كوب (مقلي / للتزيين) الطريقة: 1. اغسلي الأرز وانقعيه بماء بارد لمدة 15 دقيقة ثم صفيه واتركيه جانباً. 2. سخني زيت الزيتون في قدر سميك غير لاصق على النار وأضيفي البصل المفروم وقلبي لمدة دقيقة. 3. أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح اللحم بنياً. 4. أضيفي البهارات المشكلة وبودرة الثوم والقرنفل والقرفة المطحونة والملح والفلفل الأسود. Advertisements 5. قلبي الخليط لمدة دقيقتين. 6. أضيفي الأرز المصفى وحركي ثم أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه على نار منخفضة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز. 7. اسكبي الأرز في طبق التقديم وزيني وجه الطبق باللوز والصنوبر والزبيب والبقدونس المفروم وقدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الدجاج حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون

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