تعرفي على طريقة إعداد وتحضير روزيتو بجبن البارميزان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز قصير الحبة : كوب ونصف

- مرق دجاج : 5 اكواب

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- الخل الأحمر : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البازيلاء : كوب (مجمدة مسلوقة ومصفاة) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. ضعي الأرز مع كوب مرق في طبق الفرن وغطيه بورق القصدر وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يتشرب الأرز المرق وينضج. 3. ازيلي الطبق من الفرن وأضيفي الكوب المتبقي من المرق فوق الأرز. 4. ثم أضيفي الجبن البارميزان المبشور والخل والزبدة والملح والفلفل وحركي حتى تختلط المقادير ويصبح الأرز كريمي. Advertisements 5. أضيفي البازيلا المسلوقة وقلبي. 6. قدمي الأرز ساخناً إلى جانب اللحم أو الدجاج حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبازيلاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مضغوط دجاج

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