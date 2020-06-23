تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحم والبازيلا

المقادير

- لحم غنم : قطعة (موزات بالعظم، مسلوق)

- البازيلاء : نصف كوب (مسلوقة)

- أرز بسمتي : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لحم غنم : وقية (مفروم فرم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- سبع بهارات : نصف ملعقة كبيرة (البهارات العربية)

- مرق دجاج : 2 كوب (ساخن)

- صنوبر : 3 ملاعق كبيرة (مقلي / للتقديم)



الطريقة:

1. يُغسل اللحم جيِّدًا، فيُسلق في قدر حاوية الماء وباقة عطريَّة، على نار هادئة، حتَّى ينضج، ثمَّ يُرفع عن النار.

2. تُسلق البازلاء لعشر دقائق، في قدر حاوية الماء، على نار هادئة، فتُصفَّى.

3. يُغسل الأرز في ماء جار، فيُصفَّى.

4. يُسخَّن الزيت في قدر عميقة، على النار، فيُقلى لحم الغنم المفروم حتَّى ينضج، ثمَّ يوزَّع الأرز المغسول والمصفَّى، مع التقليب لخمس دقائق، ويُنثر الملح و"السبع بهارات"، فيصبُّ مرق الدجاج. تُغطَّى القدر، وتُترك على نار خفيفة، ما بين 20 و25 دقيقة.

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5. طريقة التقديم: يُسكب الأرز في طبق التقديم، تعلوه قطعة اللحم المسلوقة والبازلاء. ويزيَّن الطبق بالصنوبر المقلي. ويُقدَّم مع اللبن المضاف فرم الخيار إليه.

6. لسلق اللحم: يُفضَّل الطلب إلى القصَّاب تنظيف اللحم من الدهون، وبعد شرائه يُغسل جيِّدًا، ويُدعك بالملح الخشن، بغية للتخلُّص من الدهون الزائدة وتقليل الرائحة غير المرغوب الناتجة عن سلقه. علمًا بأنَّه يُسلق أوَّلا، على نار هادئة، من دون إضافة المطيِّبات، وحال ملاحظة تشكُّل رغوة على السطح، تُنزع هذه الأخيرة، مع إضافة الآتي: ملعقة صغيرة من الملح ونصف الملعقة الصغيرة من الفلفل الأسود وورقة غار وبضع حبوب من الهيل وحبَّة كاملة من البصل و3 فصوص كاملة من الثوم، وعود من القرفة. ويكرَّر نزع الرغوة حال ملاحظتها.

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