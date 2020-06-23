تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية خضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة)

- الجزر : 3 حبات (مقشر ومقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مربعات)

- الفطر : كوب (طازج ومنظف)

- مرق خضار : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة (مجفف)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة الطريقة: 1. ضعي البطاطس والجزر في صينية الفرن. 2. أضيفي البصل الشرائح والفلفل والفطر. 3. أضيفي الملح والفلفل الأسود والأوريغانو والبابريكا. 4. أضيفي زيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس. Advertisements 5. أضيفي مرق الخضار وغطي الصينية بورق القصدير وأدخليها الفرن على حرارة 200 لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى ينضج الخضار. 6. ازيلي ورق القصدير عن الصينية وحمري وجهها وقدميها ساخنة إلى جانب الدجاج أو اللحم حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالفلفل الملون طريقة تحضير كرات اللحم مع الصلصة الحمراء والبطاطس للرجيم

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