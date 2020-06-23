تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس محشية باللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : 1 كيلو

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : كوب (مفروم)

- الثوم : فص (شرائح)

- طماطم : كوب (مبشورة)

- فلفل رومي : كوب (مقطع)

- الزيت النباتي : غزير (لقلي البطاطس)

- البصل : 1 حبة (شرائح)

- طماطم : 1 حبة (شرائح)

- مرق : كوب

- البطاطس : 1 كيلو (مفرغة من الداخل)

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الطريقة: 1. تقلى البطاطس المفرغة في الزيت وتترك جانباً. 2. لتحضير الحشو: في مقلاة توضع ملعقة زبدة ثم يضاف اللحم والملح والفلفل والبهارات مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. 3. يضاف البصل، الطماطم المبشورة، الفلفل الرومي يقلب ويترك على النار عشر دقائق. 4. يتم وضع حشو اللحم في البطاطس، ترص في صينية مع شرائح البصل والطماطم. Advertisements 5. تضاف كوب مرق وتوضع في فرن متوسط الحرارة ٢٠ دقيقة. قد يهمك أيضا: طريقة تحضير كرات اللحم مع الصلصة الحمراء والبطاطس للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مضغوط اللحم

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