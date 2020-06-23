تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مجبوس دجاج اماراتي

المقادير

- أرز بسمتي : 3 اكواب

- الزيت : 4 ملاعق كبيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- هيل : 10 حبات (صحيح)

- القرفة : عود

- لومي : 1 حبة (صحيح)

- الدجاج : 1 كيلو (مقطع ومنزوع الجلد)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الثوم : 4 فصوص (أنصاف)

- الفلفل الأخضر : 3 قرون (صحيح)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- الكزبرة : كوب (مفرومة)

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة مكعبات)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- بهار مشكل : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- هيل : ملعقة صغيرة (ناعم)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة

- ليمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم / مفرومة)

- الثوم : رأس (غير مقشر)

- ملح : 3 ملاعق صغيرة

- سمن : 4 ملاعق كبيرة (أو زبدة)

- بقدونس : حسب الرغبة (وكزبرة مفرومة / للتقديم)

الطريقة:

1. اغسلي الأرز وانقعيه في الماء ١٥ دقيقة.

2. سخني الزيت في قدر واسع أضيفي البهارات الصحيحة، نقلب قليلاً ثم نضع الدجاج، البصل، الثوم، الفلفل، ضعي الغطاء واتركيه بضع دقائق ثم قلبي قليلاً ليصبح ذهبي اللون.

3. أضيفي الكزبرة والبقدونس، الفلفل الأخضر، أضيفي البهارات الناعمة كلها، قلبي لتوزيعها جيد، أضيفي الطماطم والمعجون، قلبي جيداً ثم أضيفي البطاطس، غطي القدر واتركيه لتذبل الطماطم قليلاً.

4. اغمري الدجاج بالماء، ضعي الغطاء واتركيه إلى أن ينضج الدجاج، أضيفي الملح، رأس الثوم.

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5. أضيفي الأرز، ضعي على نار قوية ليغلي ثم خففي النار، ضعي قطعة من ورق الألمنيوم على الغطاء للتأكد من حبس البخار، واتركيه لينضج تماماً.

6. وزعي السمن أو الزبدة على سطح المجبوس، ضعيه في طبق التقديم مع نثر بعض البقدونس الكزبرة.

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