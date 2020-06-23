تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدر رومي ملفوف باللحم

المقادير

- ديك الرومي : 1 صدر (مفرود)

- لحم مفروم : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة

- مثلثات الجبن : 6 قطع

- الماسترد : نصف كوب

- الكاتشاب : نصف كوب

الطريقة:

1. تبلي صدر الرومي بالتوابل من الفلفل الأسود والبهارات المشكلة والملح والحبهان، وادعكي البهارات به جيداً.

2. لتحضير الحشوة: اخلطي اللحم المفروم مع البصل والبقدونس، ونكهي بالفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، والملح، واخلطي جيداً.

3. افردي اللحم المفروم على الصدر الرومي، ثم وزعي الجبن المثلثات بالوسط.

4. لفي صدر الرومي على شكل الرول، مع تثبيته إما بالخيط، أو بأعواد الأسنان، ثم انقلي الرول إلى صينية الفرن وادهنيه بالقليل من الماسترد، والكاتشاب، وغطي الصينية.

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5. أدخلي الصينية للفرن الساخن على درجة حرارة 200، مدة 60 دقيقة، ثم حمري الوجه.

6. قطعي الرول باستخدام السكين الكهربائية، وقدميه فوراً.

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