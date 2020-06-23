تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تكا مسالا

المقادير

- صوص تكا مسالا :

الزيت : ملعقة كبيرة (سمن)

البصل : 1 حبة (مبشور)

الثوم : ملعقة صغيرة

الزنجبيل : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

بهارات المسالا الهندية : ملعقة صغيرة

الكمون : ملعقة صغيرة

طماطم : 5 حبات (مقشرة ومقطعة قطع صغيرة)

حليب جوز الهند : علبة

كريمة الطبخ : كوب

- الدجاج : نصف كيلو (مقطع مربعات)

- لبن زبادي : 4 ملاعق كبيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة

- بهارات المسالا الهندية : ملعقة كبيرة

- بودرة التشيلي : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- عصير الليمون : 1 حبة

الطريقة:

1. تبلي الدجاج باللبن الزبادي، وعصير الليمون، والزنجبيل، والثوم، وبهارات غرام مسالا، والبابريكا، والفلفل الأحمر المطحون، والفلفل الأسود، والملح. واتركي الدجاج حتى يتبل جيداً لمدة ساعة على الأقل.

2. لتحضير الصوص: ضعي الزيت في مقلاة عميقة على النار مع السمنة، أضيفي البصل، والثوم، والزنجبيل، والكمون، والبابريكا، والشطة، وبهار غرام مسالا، ثم صبي الطماطم المطحونة. واتركي الخليط حتى يتسبك ثم صبي كريمة الطبخ.

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3. حمي الزيت في مقلاة على النار واقلي الدجاج حتى يستوي ويتحول لونه للأحمر. ثم أضيفيه إلى الصوص. واتركيه لمدة دقيقتين حتى يتسبك مع الصوص وقدميه ساخناً بجانب الأرز الأبيض.

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