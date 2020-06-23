شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصرية تبدأ تصنيع العلاج الروسي "أفيبيرافير " المستخدم في علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إحدى شركات الأدوية المصرية بدء عملها على تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعَّالة "فافيبيرافير"، وهو علاج مضاد للفيروسات أثبت فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بدولة روسيا وشفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في دولة اليابان وعدة دول حول العالم حاليًا.



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وقال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، تم البدء في صناعة الدواء منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بالمصانع المصرية، وبدأت بالفعل إنتاجيتها منه، موضحاً أن هناك تنسيقا بين الشركة والجهات المسئولة في الدولة المصرية لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف "أرمانيوس"، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، أن تصنيع الدواء يأتي لاستهداف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء الهام بعدما أثبت فاعليته في دولة روسيا، موضحًا أنه سيُطرح تحت اسم "أفيبيرافير Avipiravir"، وأن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وباقي قارات العالم، حيث ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.



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وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن أخبار سارة بشأن تصنيع المزيد من العلاجات التي تحتاجها السوق المحلية والعالمية في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم خلال الفترة القليلة المقبلة