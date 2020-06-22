توربينات الرياح بريئة من الإضرار بالصحة.. دراسة تكشف الدليل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة نشرت في فنلندا، الاثنين، أن الأصوات منخفضة التردد وغير المسموعة التي تصدرها توربينات توليد الكهرباء من طاقة الرياح لا تضر بصحة الإنسان رغم المخاوف واسعة النطاق التي تدّعي عكس ذلك.

وخلص عدد من الدراسات في السابق إلى أن الضجيج الناتج عن طواحين الهواء المولدة للطاقة لا يسبب آثارا صحية تتجاوز الإزعاج واضطراب النوم لدى الأشخاص الذين يعيشون قربها.

ومع ذلك، بحثت الدراسة الفنلندية التي أجريت على مدى عامين بتكليف من الحكومة، تأثير الأصوات منخفضة التردد التي لا يمكن للأذن البشرية التقاطها.

وقال الباحثون إن الناس في كثير من البلدان ألقوا باللوم على الموجات تحت الصوتية لتسببها بأعراض تتراوح من الصداع والغثيان إلى الطنين ومشكلات القلب والأوعية الدموية.

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واستخدم العلماء المقابلات والتسجيلات الصوتية والاختبارات المخبرية لاستكشاف الآثار الصحية المحتملة على الأشخاص الذين يعيشون على بعد 20 كيلومترا من تلك التوربينات.

وأوضح الباحثون أن النتائج "لا تدعم الفرضية القائلة إن هذه الموجات هي العنصر في أصوات التوربينات الذي يسبب الإزعاج" مرجحين "أن تكون هذه الأعراض ناتجة عن عوامل أخرى مثل توقع الأعراض".

وأشارت الدراسة إلى أن الاختبارات لم تجد أيضا أي دليل على أن أصوات توربينات الرياح تؤثر على معدل ضربات القلب.