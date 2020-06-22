دراسة تؤكد أن الأطفال حديثو الولادة المصابون بـكورونا لديهم أعراض خفيفة

قال فريق بحثى، إن الأطفال حديثي الولادة المصابين بـ COVID-19، قد لا يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات عدوى فيروس كورونا، فقد يصابوا بمرض خفيف ومعظمهم يعانون من الحمى.وأظهر تقرير من مستشفى Ann & Robert H. Lurie Children of Chicago في شيكاغو أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 90 يومًا، والذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ليهم أعراض تنفسية ضئيلة أو معدومة، ويصبحون على ما يرام.



وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية طب الأطفال، إلى ان الحمى غالبا ما تكون الأعراض الأولية او الوحيدة في الأطفال حديثي الولادة المصابين بفيروس كورونا الجديد.

قالت الكاتبة الرئيسية لينا ب. : "في حين أن هناك بيانات محدودة عن الرضع المصابين بـ COVID-19 من الولايات المتحدة، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون في الغالب من أمراض خفيفة، وقد لا يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة كما ورد في البداية من الصين".



ووجد الباحثون وفقا لما نشره الموقع الهندى" thehealthsite"، أيضًا أن أيًا من الرضع الذين تم إدخالهم إلى الخدمة العامة في المستشفى لم يحتاجوا إلى الأكسجين أو الدعم التنفسي أو العناية المركزة، على الرغم من أنه كان لدى الأطفال حمولات فيروسية عالية بشكل ملحوظ في عينات الأنف لديهم.



ومع ذلك ، وفقا للدراسة فأنه ليس من الواضح ما إذا كان الرضع الصغار المصابون بالحمى، وتم اختبارهم إيجابي للإصابة بفيروس كورونا CoV - 2 يتطلبون دخول المستشفى، لأن قرار دخول المستشفى يعتمد على العمر ، والحاجة إلى العلاج الوقائي للعدوى البكتيرية ، والتقييم السريري ، وتحمل التغذية ، وكفاية المتابعة".

كيف تحافظ على سلامة طفلك أثناء الجائحة

هذه بعض الإرشادات التي أوصى بها خبراء الصحة ومنظمات الرعاية الصحية لحماية طفلك من فيروس COVID-19:

1. ممارسة نظافة اليدين الجيدة:

نظف يديك دائمًا قبل لمس طفلك ، وتجنب لمس فمه أو أنفه قدر الإمكان، فوفقًا لخبراء الصحة ، تحتاج إلى غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية من أجل إبعاد الجراثيم، و إذا كنت تستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول ، فركه في يديك لمدة 30 ثانية على الأقل.

2.الحفاظ على التباعد الاجتماعي:

بدلاً من زيارة الأصدقاء والأقارب مكانك لمقابلة طفلك ، قدم طفلك إليهم عبر مكالمة فيديو، لأن دراسة تكشف أن ما يصل إلى 45 % من حالات الفيروسات التاجية غير مصحوبة بأعراض ، فإن الشخص المصاب لا يظهر أي أعراض.

3.نظف ألعاب طفلك وأدواته بانتظام:

تنصح وكالات الرعاية الصحية آباء الأطفال حديثي الولادة بتطهير الأسطح عالية اللمس بانتظام في منازلهم وتنظيف ألعاب أطفالهم ومعداتهم بالماء الدافئ، واحرص على تنظيف رضّاعات وأسرّة وملابس طفلك بانتظام أيضًا.

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4. اتخذ إجراءات وقائية أثناء الرضاعة:

الرضاعة الطبيعية جيدة لطفلك. تقول دراسة من جامعة بنسلفانيا إن من الأهمية بمكان إرضاع طفلك أثناء الوباء، فإذا كان لدى الأمهات المرضعات أي أعراض COVID-19 ، تنصح منظمة الصحة العالمية بأنه يجب تنظيف مضخة الثدي والأيدي قبل الاقتراب من الطفل، كما يجب عليهم أيضًا ارتداء قناع أثناء إطعام الطفل. أيضًا .

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