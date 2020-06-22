تعرف على أهم 8 علامات تدل على نقص فيتامين" د" لديك

قالت صحيفة The Sun البريطانية، إنه تم الترحيب بفيتامين" د "، كواحد من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها، تشير الأبحاث إلى أن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا Covid-19 معرضون بشكل كبير لخطر الوفاة إذا كان لديهم مستويات منخفضة من فيتامين"D".

حثت الحكومة البريطانية، الناس على دمج مكملات فيتامين د في وجباتهم الغذائية، كما أصدرت الصحة العامة في إنجلترا إرشادات جديدة تشجع الناس على تناول ما لا يقل عن 10 ميكروجرام يوميًا من الفيتامين لدعم جهاز المناعة، مشيرة إلى أن المستويات المنخفضة نسبيًا من أشعة الشمس، والنظام الغذائي فى المملكة المتحدة، تعني أن نقص فيتامين" د "، يمثل مشكلة واسعة الانتشار في البلاد.

وقالت الصحيفة، ما يقدر بواحد من كل 5 بالغين وواحد من كل 6 أطفال لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين" د "، وهي مشكلة يخشى أن تتفاقم بسبب الإغلاق.

وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة" أنجليا روسكين"، أن الدول الأوروبية التي ينتشر فيها نقص فيتامين" د "، قد شهدت ارتفاعًا في عدد الوفيات منذ بداية وباء كورونا

وفي حديث لها مع صحيفة ذا صن، قالت الدكتورة كلير بيلي، إن فيتامين" د "يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

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وأضاف الدكتور بيلي، أنه من المهم الخروج تحت أشعة الشمس حتى يمتص جسمك فيتامين" د"

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