إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من 9 أنواع مطهرات تسمم الجسد عند امتصاص الجلد لها

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وأعلنت الإدارة عن 9 أنواع مطهرات يحتمل احتوائها على الميثانول، وهي:
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مطهر لليدين بالكامل NDC: 74589-002-01
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معقم اليدين Esk Biochem NDC: 74589-007-01
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معقم يدين متطور 75% كحول NDC: 74589-008-04 CleanCare NoGerm
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معقم يد جل Lavar 70 NDC: 74589-006-01
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معقم اليدين الجل الجيد للجراثيم NDC: 74589-010-10
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معقم يدين متقدم 80% كحول NDC: 74589-005-03 CleanCare NoGerm
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معقم يدين متطور %٪ كحول NDC: 74589-009-01 CleanCare NoGerm
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معقم يدين متقدم 80% كحول NDC: 74589-003-01 CleanCare NoGerm
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معقم اليدين المتقدم من NDC: 74589-001-01 Saniderm
وشددت الإدارة على أن الميثانول ليس من المقبول تواجده في مطهرات اليد، مع ضرورة بحث المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين المحتوي على الميثانول عن علاج فوري لعكس الآثار المحتملة للتسمم بالميثانول.
وأضحت الإدارة أن التعرض للتسمم بالميثانول يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والتقيؤ والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والغيبوبة وتلف الجهاز العصبي والوفاة.
وتوصي الوكالة بإزالة هذه المنتجات ووضعها في حاويات نفايات خطرة وعدم تفريغها في البالوعات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.