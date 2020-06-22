شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: الدعم النفسي والمعنوي أكثر ما يحتاج إليه «مصاب كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد د. خالد الجناعي، استشاري أمراض باطنية وغدد صماء وسكري، على أهمية الدعم النفسي لمرضى فيروس كورونا.
وقال الجناعي: “الدعم النفسي والمعنوي هو أكثر ما يحتاج له المريض المصاب بفيروس كورونا خصوصاً اذا أدخل المستشفى وأصبح في عزلة تامة عن باقي من يحب لفترة من الزمن، التواصل المرئي والمسموع من أهلهم مهم جداً”.
وأضاف د. خالد الجناعي “عدد من مصابي كورونا يطلب المساعدة النفسية بسبب انعدام الدعم النفسي من الأهل والمقربين”.
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