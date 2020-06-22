40 ألف فحص لكورونا بالإمارات.. وشفاء 631

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة الإمارات، الإثنين، إجراء 40 ألفا و876 فحصا جديدا لفيروس كورونا المستجد، كشفت تسجيل 378 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 45 ألفا و303 حالات.

وأشارت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال إحاطة إعلامية، الاثنين، إلى شفاء 631 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ33 ألفا و46 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة لـ303 حالات، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المؤسسات الصحية 11 ألفا و954 حالة.

من جانبها، أكدت العنود عبدالله الحاج، المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم الإماراتية، التزام الوزارة التام بالعمل على وضع أفضل التصورات التربوية المستقبلية التي تسهم في تحقيق أفضل مسارات التعلم وتقديم مصلحة الطالب، وفي الوقت ذاته التركيز على توفير بيئة تعلم آمنة وصحية ومحفزة.

وقالت الحاج إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة سواء "رياض أطفال ومدارس وجامعات" مع بداية العام الأكاديمي المقبل وفق ضوابط صارمة، وإجراءات وقائية محكمة، يتوجب على جميع المؤسسات التعليمية في الإمارات التقيد بها بشكل تام حيث يأتي ذلك بعد دراسة متأنية للوضع الصحي وتأثيراته، وفي إطار التدرج في العودة للحياة الطبيعية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات التعليمية بالدولة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات تشمل الضوابط والاشتراطات التي حددتها الوزارة العديد من المحاور بهدف ضمان أقصى معايير الوقاية حيث يجب على المؤسسات التعليمية كافة الالتزام بقياس درجة الحرارة لجميع الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغيرهم بشكل يومي في المؤسسات التعليمية، كما ينبغي الحفاظ على تطبيق مسافات التباعد الجسدي الموصى بها من قبل الجهات الصحية المعنية في الإمارات وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية سواء في الجامعات والمدارس.