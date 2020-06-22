خطوات مهمة تساعدك في التعامل من الأشخاص الذين يكرهونك

معرفة كيفية التعامل مع شخص يكرهك، هو من خلال إدراك أنه مع مرور الوقت، يصبح كل شيء أفضل، لا أحد يستطيع أن يكره شخصاً طوال حياته، إنها مجرد مرحلة مؤقتة ولدت من مشاعر مقيتة، ستختفي بمجرد الاسترخاء والسماح للوقت أن يقوم بمفعوله، فبحسب الدكتورة إبتهاج طلبة الخبيرة التربوية، أن الكراهية يجب التعامل معها ومواجهتها وليس تجاهلها كما يزعم البعض، وهذا من أهم أساليب التعامل مع أشخاص يكرهونك.



التغلب على مشاعر الكراهية

الطَّريقة الأسرَع والأسهَل لتحويل كارهِك إلى صديق، هو أن تطلُب منه خِدمة، عندما تطلب من الأشخاص الذين لا يحبُّونك أن يساعدُوك؛ فإنّك تغيِّر نظرتهُم للعلاقة وتجعلهم ينظُرون إليك كصديقٍ بدلاً من عدو.





الخِدمة أو المُساعدة شيءٌ خاصٌ بالأصدِقاء، فأنت عادةً لا تقدِّم خدمة لعدوك أو إلى شخصٍ لا يروقُك، كل هذا له علاقة بالتَّنافر المعرفي.





وفقاً لنظرية التَّنافر المعرفي، هناك ميل للناس لإثبات ثباتهم على المبدأ في معتقداتهم وقيمِهم وآرائِهم، عندما تُصبح المواقف والسُّلوكيات غير متناسقة، يحدث التنافر.

يحتاجُ الدماغ إلى القَضاء على التَّنافر، حيث يتصرَّف كمراقبٍ خارجي، يراقب باستمرار ويقيِّم أعمالك ومن ثم يفسِّر التفسيرات، لماذا تفعل ما تفعله.





اتبع قاعدة الـ 24 ساعة

كل محترف في التعامل مع الكارهين يعرف هذه القاعدة، وهو يتعامل مع الناس بذلك المبدأ، وهو أنك كلما تعرضت للهجوم، قم بتأخير ردك لمدة 24 ساعة، لا تتفاعل مع الهجوم الأولي، لأنك ستترك للغضب والعاطفة أن تغيّب حكمتك، لأنك قد تقول وتفعل أشياء قد تندم عليها في وقت لاحق، وهي بالتأكيد ليست فكرة ذكية؛ لذلك انتظر واهدأ، ثم عاود الرد بشكل سليم.





الكراهية معدية

ألا تسمح للكراهية التي يصنعها أشخاص آخرون أن تؤثر عليك، هو أمر أساسي لمعرفة كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يكرهونك، عليك أن تفكر في الكراهية كسم، إنها سامة، إنها حقيقة مثبتة علمياً، أن الشعور بالعواطف السلبية مثل الكراهية سيئ لصحتك البدنية؛ لذلك لا تكره الشخص الآخر ولا تبادل الكراهية بالكراهية؛ لأنك لا تستحق أن تشعر بذلك لشيء قام به شخص آخر، وربما غير مهم حتى بالنسبة لك.



تجنب العنف بأي ثمن



العنف سيؤدي إلى مشاكل أكثر تعقيداً، كان حل النزاعات من خلال القتال حتى الموت شائعاً لدى الرومان، لكننا في القرن الحادي والعشرين ونتطلع إلى مكان متحضر.

تجنب استخدام اللكمات بأي ثمن، هذا يدل على أنك ضعيف في الداخل، وسوف تؤدي إلى المزيد من المشاكل، وعلاوة على ذلك، فإنه يعطي الكثير من الناس سبباً لكرهك، وهذا هو آخر شيء تريده.