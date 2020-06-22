شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب على 3 أدوية لفيروس C لاستخدامها فى علاج كورونا بمعهد الكبد القومى بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف عباس استشارى الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمى بمعهد القومى بجامعة المنوفية، إنه بعد معرفة التركيب الدقيق لفيروس كورونا، وجد أن هناك جزء من تركيبه الجينى المسئول عن التكاثر مماثل تماما لجزء من فيروس سى، موضحا أن أدوية فيروس سى تعمل على منع تكاثر الفيروس بوقف الانزيمات الموجودة بهذا الجزء من الفيروس، وبالتالي يمنع تكاثر فيروس كورونا، مما يؤدى الى وقف عمليات التكاثر بالفيروس ومن ثم القضاء عليه.

وأشار، إلى أنه بعرض البحث على قسم الكبد والفيروسات بالمعهد، وافق القسم على عمل دراسة اكلينيكية سريرية على مرضى فيروس كورونا، طبقا للمعايير العالمية، وبمتابعة شركة راي RAY- CROالسويسرية للدراسات الإكلينيكية، وتحت رعاية احدى الشركات المصرية الرائدة في انتاج أدوية فيروسC.

وأضاف، الدكتور شريف عباس الباحث الرئيس للدراسة، في تصريح خاص لــ "الخليج 365 "، أنه سيتم تجربة 3 عقاقير من أدوية فيروس سى، وهم الدكلانزا، والسوفالدى، ورافيداسفير، وذلك بعد ظهور التجارب المعملية التي أثبتت فعاليتها فى علاج فيروس كورونا.

وقال، إنه ستبدأ التجارب خلال الأسبوع الجارى بعد موافقة وزارة الصحة على بدء التجارب بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، وبمستشفيات العزل الأخرى، اى حوالى في 3 مستشفيات، والتي يوجد بها مرضى فيروس كورونا، موضحا أن البحث يقوم بمتابعته فريق من أساتذة القسم، وعلى رأسهم الدكتور امام واكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محسن سلامة، والدكتورة تارى سلمان رئيسة القسم، موضحا أنها أول دراسة يتم اجراءها على ادوية فيروس سى .