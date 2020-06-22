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ترامب يؤكّد أن إلهان عمر تريد جعل أميركا مثل الصومال

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واشنطن - لايف ستايل

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، برغبتها في جعل حكومة الولايات المتحدة مثل البلد الذي هربت منه وهي الصومال يذكر أن إلهان عمر مواطنة أميركية كانت لاجئة صومالية في مرحلة الطفولة وحصلت على الجنسية الأميركية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي حاشد السبت، في مدينة توسلا بولاية أوكلاهوما هو الأول من نوعه منذ آذار/مارس بسبب فيروس .كما انتقد ترمب عمر، عضو الكونغرس من ولاية مينيسوتا، والنائبة الديمقراطية، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، من نيويورك.

وتابع: "إلهان عمر ستشارك بشكل كبير في حكومة بايدن. سيضعون هذه الجبهة الاشتراكية المليئة بالكراهية، التي تهاجم أميركا، ويركزون في تقرير مصير عائلاتكم وبلدكم".إلى ذلك أضاف: "هي ترغب في جعل حكومة بلادنا مثل الدولة التي أتت منها، الصومال، حيث لا حكومة ولا أمن ولا شرطة، لا شيء. مجرد فوضى. والآن تخبرنا بكيفية إدارة بلدنا"، وختم قائلاً: "لا، شكراً لك. أتوقع أننا سنحقق نصراً كبيراً في مينيسوتا!".

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