تعرف علي اللون المحدد لطلاء أظافر العائلة الملكة وسعره

يتبع القصر الملكي بروتوكولات محددة في كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي، والطعام والشراب والملابس وحتى في طلاء الأظافر لسيدات القصر الملكي.

يقتضي البرتوكول الملكي والذي تلتزم به الملكة إليزابيث منذ 30 عاما، وكذلك الأميرة ديانا، وميجان ماركل وكيت ميدلتون، عدم طلاء الأظافر بألوان مبتذلة أولافتة أو غامقة.

بداية الHمر كان مع الملكة إليزابيث، ثم اتبعتها الأميرة ديانا في أحيان كثيرة ولكن أكثر من اتبعت البروتوكول بشدة هي الأميرة ميجان ماركل زوجة الأمير هاري والأميرة كيت مدلتون زوجة الأمير وليام.

اللون الرسمي للعائلة الملكة هو اللون الأبيض الزهري والذي يعرف باسم "Ballet Slippers" وهو من العلامة التجارية المعروفة "Essie"، ويصل ثمن الزجاجة الواحدة الى حوالي 18 دولار، أي ما يعادل 315 جنيها.

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