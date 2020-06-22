"الصحة العالمية" تعلن عن زيادة يومية قياسية في الإصابات بـ"كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، يوم الأحد، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة، وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة. وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232 وتم تسجيله في 18 يونيو/ حزيران. في سياق متصل، أعلن مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غونزبرغ، الأحد، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

وقال المدير: "يتم التطعيم على مرحلتين، علاوة على ذلك... مما يجعل من الممكن ليس فقط الحصول على مناعة وقائية ، ولكن على فترة أطول". وأضاف: "يضمن هذا النهج أن الشخص الذي تلقى هذا اللقاح... سيكون محميًا من العدوى المحتملة بفيروس كورونا لمدة سنتين على الأقل، وربما لفترة أطول". وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا قد صرحت في وقت سابق بأنه من المقرر إنتاج لقاحين من تطوير مركز فيكتور ومعهد باسم "غامالي" في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

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