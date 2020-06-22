استشاري يحذر من تناول العصائر المحلاة بالسكر بشكل يومي.. تؤدي إلى هذه الأمراض

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، من تناول العصائر المحلاة بالسكر بشكل يومي، لما له من أضرار على صحة الجسم.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن استهلاك حصة واحدة أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وفقًا لدراسة حديثة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية.
وأكد أنه يتوجب علينا تقليل استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر لتقليل الآثار الجانبية لها.
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