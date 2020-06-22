التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على الاجتماع في الرياض المزيد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على وقف شامل لإطلاق النارمع وقف كافة أشكال التصعيد.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إنه في ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين، رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة العربية السعودية.

وتابع أن الأطراف اتفقت أيضاً على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

ودعا التحالف العربي كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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كما طالب الجميع بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي.

وأعلن المالكي، رفض التحالف العربي لأي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة.

وأكد وقوف التحالف العربي إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق واستمراره في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه .

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في محافظة أبين اليمنية، لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات.

ودعا كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالسعودية والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض.