الخليج 365الإثنين 2020/6/22 05:25 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش اليمني، مساء الإثنين، مقتل وإصابة 23 عنصرا حوثيا في معارك وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية شرق صنعاء.
وقال الجيش الوطني اليمني، في بيان، إن قواته نفذت كمينا محكما للمليشيا الحوثية في جبهة " صلب" بمديرية " نهم" شرق صنعاء، بالتزامن مع غارات للتحالف.
وأسفرت المعارك والغارات عن عن مقتل وإصابة 23 عنصرا حوثيا وتدمير آليات عسكرية متفرقة، وفقا للبيان.
وفي محافظة الجوف، قوات الجيش عناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقعه بجبهة " الجدافر" شمالي الجوف.
وواصلت المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في عدد من الجبهات غداة الدعوة التي أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لخفض التصعيد باعتباره يهدد روح المفاوضات الجارية لوقف شامل لإطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: مقتل وإصابة 23 عنصرا على الأقل من مليشيا الحوثي شرقي صنعاء المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.