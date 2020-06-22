خلطة سريعة للتخلص من بهتان البشرة

تصاب البشرة من وقت الى آخر بالبهتان والتعب لأسباب عدة، من بينها السهر والتعب والضغط النفسي والنظام الغذائي غير السليم. وتجنباً لبهتان البشرة، من المهم جداً إدخال بعض الوصفات الطبيعية الى روتين العناية بالبشرة، فهي تغذي بشرتك وتحافظ عليها مشرقة ومتوهجة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك وصفة طبيعية سريعة تخلصك من بهتان البشرة.



خلطة زيت الزيتون والعسل



خلطة زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- عصير نصف حبة من الليمون.

- ملعقتان كبيرتان من الطين.

طريقة تحضيرها وتطبيقها

امزجي كلاً من زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون والطين الى أن تحصلي على مزيج متماسك. من ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك واحرصي على الابتعاد عن منطقة العينين. دلكي بشرتك جيداً بأطراف أصابعك واتركي المزيج عليها لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.



فوائدها

- تعمل على تبييض البشرة وتنقيتها من الشوائب والبقع الداكنة.

- تنظف مسامات وتطهرها، وتعمل على تقليصها، كما تساهم في شد البشرة ومنع إصابتها بالترهلات.

- ترطب البشرة وتغذيها في الأعماق، فضلاً عن أنها تحارب الشيخوخة المبكرة للبشرة.

- تخلص البشرة من السموم وتعزز من مرونتها وتزيل خلايا الجلد الميت.

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