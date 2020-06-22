هارى وميغان يتخلّيان عن محامى الملكة ويستعينان بشركة جديدة

عندما استقال ميغان ماركل والأمير هارى، دوقة ودوق ساسكس من واجباتهما الملكية هذا العام، أعطتهما العائلة الملكية الفرصة لتغيير رأيهما بالإعلان عن مراجعة الترتيبات الجديدة المثيرة للجدل بعد 12 شهرًا.

لكن فى تطور جديد، يبدو أن هارى وميغان لا ينويان العودة إلى العائلة المالكة إطلاقا، وذلك بعد ان أطلقا تلميحا كبيرا بخصوص هذا القضية، وذلك بعد أن قرر الثنائى التخلى عن محامى الملكة "هاربوتل ولويس"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتعد الخطوة تحرك كبير وهام فى شكل علاقة هارى وميجا بالعائلة المالكة، خاصة إنه تم تمثيل هاري من قبل هاربوتليس منذ أن كان مراهقًا.

وأوضحت الصحيفة أن هارى كان قريبًا جدًا من الشركة لدرجة أنه طلب من الشريك الكبير جيرارد تيريل أن يصبح مديرًا للمؤسسة الخيرية للزوجين، ساسكس رويال، و قدم هاري وميجان وثائق رسمية تؤكد الانقسام.

وقال أحد رجال البلاط الملكى: "يبدو أنه يثبت أنه ليس لديهم أي نية للعودة، إن اختيار المحامين له أهمية كبيرة بالنسبة للأسرة المالكة وكان جيرارد رجلًا محايدًا مفيدًا بين ساسكس والقصر".

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وكان من المقرر أن يمثل "هاربوتل اند لويس" منظمة ميجان وهارى الخير الجديدة "أرشويل"، والمخطط إطلاقها قريبا، لكن تم استبدالها بشركة منافشة وهى "فيلد فيشر"

وقال أحد المهتمين بالشأن الملكى"لقد أرادوا توجيه محاميهم، وليس المحامين الذين تستخدمهم العائلة الملكية أيضًا، إنهم على طريق مستقل ".

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