السلطات الصينية توقف ثنائي يبيعان طفلهما بـ"8 آلاف دولار"

كثيرا ما قال كبار السن أن "الضنا غالى" للتعبير عن مدى أهمية الطفل لأبويه، باعتباره أغلى ما يملكون، لكن يبدو أن هذه القاعدة تغيرت كثيرا هذه الأيام، ففقى واقعة غريبة ألقت السلطات الصينية، القبض على ثنائى باعا طفليهما عبر الانترنت مقابل مبلغ يوازى 8 آلاف دولار.

وفقا لموقع سبوتنيك قايض الوالدان طفلهما في أكتوبر الماضى مع زوجين آخرين واجها صعوبة بالإنجاب عن طريق مواقع التواصل الصينية.

هذا وكانت الشرطة تتبع محادثات وتحركات الثنائى بسبب تاريخهما الطويل فى بيع المخدرات، وتم القبض عليهما في اليوم التالي داخل غرفة في أحد الفنادق.

وتم الحكم على الوالدين من مدينة نيجيانج بجنوب غرب الصين بتهمة الاتجار بالأطفال، وفقا للوكالة الصينية.

ووفقا للتقرير الصادر عن الشرطة، كان الزوجان، وانج وزوجته تشونج، مدمنين على المخدرات منذ فترة طويلة ما أدى لخسائرهم الكبيرة وتراكم الديون، وهو ما دعاهما لبيع طفليهما لتسديد الديون.

وفي فبراير من العام الماضي، تعرفت تشونج على امراة في إحدى منصات الدردشة الصينية، والتي حاولت لسنوات هي وزوجها الإنجاب من دون نتيجة، وأخبرت الأم صاحبة الطفل المرأة، التي لم تسطع الإنجاب لفترة طويلة بأنها لا تستطيع تحمل تربية طفل وأنها تبحث عن عائلة "لرعاية" طفلها الذي لم يولد بعد.

واتفقت العائلتان على أن "لان" ستدفع 60 ألف يوان "أكثر من 8 آلاف دولار"، كرسوم تغذية للزوجين المدمنين على المخدرات، الذين سيقومون بعد ذلك بتسليم الطفل بمجرد ولادته.

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وولدت تشونج طفلها فى أكتوبر العام الماضى، وفى غضون ساعات غادر وانج وزوجته المشتفى على عجل، ومعهما الطفل، فيما كانت الشرطة الصينية تتبع تحركاته بدقة.

وفي اليوم التالي، تعقبت القوات الأمنية السيدة لان والسيد تشين، اللذان اعترفا بضلوعهم في العملية، وتم العثور على الطفل حديث الولادة في منزلهم.

وأدانت السلطات الصينية الأم والأب بتهمة الاتجار بالاطفال من قبل محكمة الشعب بمنطقة شيجونج في نيجيانج، وتلقى وانج حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وحُكم على زوجته تشونج بالسجن 13 سنة بسبب أحكامها السابقة ايضا.

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