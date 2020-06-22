الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال تكشف طريقة حماية الرضيع من متلازمة الموت المفاجىء

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن خطر الموت المفاجيء يهدد الرضيع أثناء النوم بسبب انزلاقه تحت غطاء السرير، واختناقه فيما يعرف "بمتلازمة موت الرضيع المفاجيء" Sudden Infant Death Syndrome.

وتتمثل أعراض هذه المتلازمة في اللون الأزرق للمنطقة المحيطة بالفم، أو الوجه بأكمله، أو التعرق الشديد أثناء النوم، وشحوب الوجه، وتوقف التنفس. ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.

ولتجنب هذا الخطر يجب استخدام كيس النوم، لمنع انزلاق الرضيع تحت غطاء السرير، وتدفئته بشكل مثالي ما يحول دون تعرضه للحرارة المفرطة أو البرودة الشديدة.

ويراعى اختيار موديل بمقاس مناسب ومن خامة جيدة التهوية تمنع ارتفاع الحرارة، وبمتص الرطوبة سريعاً وتصرفها مجدداً.

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ومن المهم أيضاً أن ينام الرضيع على ظهره وأن تبلغ حرارة الغرفة 18 درجة مئوية.

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