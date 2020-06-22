فيديو لسيدة تُعلّم رضيعًا السباحة بطريقة غريبة يثير جدلًا كبيرًا

لندن - لايف ستايل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تعلم طفل رضيع السباحة بشكل أثار جدلا ويظهر في الفيديو السيدة وهي تلقي الطفل في الماء بقوة، قبل أن تهبط لتعليمه السباحة. ولم يبكي الطفل أو ينزعج، كما نجح في الاعتدال والسباحة على سطح الماء. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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